Генменеджер «Далласа»: «Мы вступаем в новую эру в какой-то мере. У нас есть ветеранский костяк, но и молодое ядро на подходе»

Теги Даллас НХЛ Джим Нилл Роопе Хинтц Джейк Эттинджер Миро Хейсканен Джейсон Робертсон Хоккей

Генменеджер «Далласа» Джим Нилл оценил состояние команды перед новым сезоном НХЛ.

«Ситуация по-настоящему захватывающая, потому что мы в какой-то мере вступаем в новую эру. У нас есть ветеранский костяк, который все еще ведет остальных за собой, но также есть и более молодое ядро, которое уже на подходе.

Взгляните на Роопе Хинтца, Джейсона Робертсона, Джейка Эттинджера, Миро Хейсканена – это по-настоящему хорошие ребята. Так что у нас есть и уже сложившаяся группа игроков, и молодой костяк, и другая молодежь, которая уже не так далека от состава. Мы довольны.

Будут ли какие-либо нестабильные отрезки, понадобится ли время? Кто знает. Нельзя обойтись без корректировок, но это часть процесса. И нас захватывает эта перспектива пройти этап роста», – сказал Нилл.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные