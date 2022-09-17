Генменеджер «Далласа»: «Мы вступаем в новую эру в какой-то мере. У нас есть ветеранский костяк, но и молодое ядро на подходе»

Генменеджер Джим Нилл оценил состояние команды перед новым сезоном .

«Ситуация по-настоящему захватывающая, потому что мы в какой-то мере вступаем в новую эру. У нас есть ветеранский костяк, который все еще ведет остальных за собой, но также есть и более молодое ядро, которое уже на подходе.

Взгляните на Роопе Хинтца, , , – это по-настоящему хорошие ребята. Так что у нас есть и уже сложившаяся группа игроков, и молодой костяк, и другая молодежь, которая уже не так далека от состава. Мы довольны.

Будут ли какие-либо нестабильные отрезки, понадобится ли время? Кто знает. Нельзя обойтись без корректировок, но это часть процесса. И нас захватывает эта перспектива пройти этап роста», – сказал Нилл.