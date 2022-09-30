Защитник «Автомобилиста» Василевский: «После моей грубой ошибки дали «Ак Барсу» глоток воздуха. Дети, не отдавайте таких диагоналей!»

Защитник высказался о победе над (5:2).

– Хорошая команда нам противостояла. В первом периоде почти не давали шансов сопернику, и Бобков нас здорово выручил.

Во втором периоде после моей грубой ошибки, за которую извиняюсь перед партнерами, дали глоток свежего воздуха, дали почувствовать игру. Хорошо, что не так много времени оставалось.

– Как на площадке виделся момент с ошибкой?

– Это доли секунды, хоккей – быстрая игра. Отдал поперечный пас через пятак, которые учат в детской школе не отдавать. Дети, не давайте таких диагоналей, чтобы таких голов не было! Хорошо, что довели матч до победы, – сказал Василевский.