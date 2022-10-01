Рябыкин о спаде Грицюка: «Билборды по всему городу – рано это для него, чуть-чуть прибило. Жене говорю, что надо его снимать оттуда»

считает, что у Арсения Грицюка наметился синдром второгодника.

В 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ 21-летний нападающий набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 2».

– Что в этом сезоне происходит с ? Он просел по статистике.

– Знаете, в НХЛ есть такое понятие, как «синдром второго сезона». Арсений здорово отыграл в том году, добился хороших результатов. На Олимпиаде помог завоевать серебряные медали. Здесь ему, может, надо чуть-чуть подумать, что спорт - это такая деятельность, что ты каждый день должен доказывать, кто ты есть. А не почивать на лаврах.

Мы много разговариваем с Арсением, и он с этим согласен. Парень просто нервничает, что он не может забить. Но надеюсь, что забьет и выдохнет. Это вопрос психологии. Слишком рано на него многое взвалилось. Рано это для него – билборды по всему городу. Думаю, это его чуть-чуть прибило.

– Кого же тогда на билборды вместо Грицюка?

– Я жене говорю, что его надо снимать оттуда. Это может быть одной из причин. И сам Арсений должен понять, что ему выдали аванс, и его еще нужно оправдать, – сказал главный тренер омского клуба.