Дмитрий Рябыкин: «У Ткачева сложный период, чуть физически просел, может. Грицюк играет там, где заслуживает – не скажу, что это чекерское звено»

высказался о проблемах в игре форвардов и .

26-летний Ткачев набрал 7 (2+5) очков в 11 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «минус 1».

21-летний Грицюк набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах при полезности «минус 2».

«Владимир сейчас переживает такой сложный для себя период. Ему нужно это пройти. Во-первых, постараться играть умно, без потерь. Но я надеюсь, он вернется.

Он показывал очень хороший хоккей в предсезонке. Может быть, чуть физически просел. Понимаете, 12 выездов не добавляют физической формы, потому что постоянные перелеты, и тут тяжело.

Грицюк не должен играть с чекерами? Если вы видели, то мы давали ему шансы играть и с Ткачевым, и с Найтом, и с Буше. С кем он только ни играл.

На данный момент Грицюк играет там, где он заслуживает. Не могу сказать, что это чекерское звено», – сказал главный тренер .