Грицюк о дебюте «Авангарда» на новой арене: «Настраиваемся максимально. Каждый понимает ответственность перед городом и командой»

Теги Авангард Сибирь КХЛ G-Drive Арена Чемпионат.com Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк поделился ожиданиями от первого матча «Авангарда» на новой арене. 

Сегодня омский клуб примет «Сибирь» на G-Drive Арене в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Понимаю, что город соскучился по хоккею. Думаю, будет максимальная поддержка, тем более сибирское дерби. Разумеется, мы настраиваемся максимально.

Настроен на гол в каждом матче, понимаю, что давно не забивал. Дай бог, сегодня получится. Мы понимаем, что сегодня официальное открытие арены, каждый в нашей команде понимает ответственность перед городом, перед командой.

После 12-матчевого выезда хочется отдохнуть побольше, восстановиться. Да, здорово, что перед плей-офф будет много домашних игр, будет возможность прочувствовать всю эту атмосферу, впитать ее. Перед кубковыми матчами это очень важно», – сказал нападающий «Авангарда»

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