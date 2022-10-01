Грицюк о дебюте «Авангарда» на новой арене: «Настраиваемся максимально. Каждый понимает ответственность перед городом и командой»

поделился ожиданиями от первого матча «Авангарда» на новой арене.

Сегодня омский клуб примет на в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Понимаю, что город соскучился по хоккею. Думаю, будет максимальная поддержка, тем более сибирское дерби. Разумеется, мы настраиваемся максимально.

Настроен на гол в каждом матче, понимаю, что давно не забивал. Дай бог, сегодня получится. Мы понимаем, что сегодня официальное открытие арены, каждый в нашей команде понимает ответственность перед городом, перед командой.

После 12-матчевого выезда хочется отдохнуть побольше, восстановиться. Да, здорово, что перед плей-офф будет много домашних игр, будет возможность прочувствовать всю эту атмосферу, впитать ее. Перед кубковыми матчами это очень важно», – сказал нападающий .