«Авангард» при помощи жеребьевки продаст билеты на первый матч на новой арене. Цена – от 790 до 5 990 рублей

начал процедуру распространения билетов на первый домашний матч на новой арене.

«Матч открытия «G-Drive Арены» все ближе, ажиотаж огромный – не меньше, чем на ЧМ-2018 по футболу. Мы решили сделать открытые продажи билетов на сибирское дерби по тому же принципу, что был на ЧМ – счастливчиков определит жеребьевка», – сообщили в клубе.

Продажа состоится в три этапа. С 19 по 23 сентября будет проходить сбор заявок на выкуп билетов.

С 23 и 24 сентября приоритетное право на покупку билетов получать болельщики, у которых в программе лояльности «Авангарда» статус «Капитан».

С 25 по 28 сентября пройдет продажа билетов победителям жеребьевки.

Самый дешевый билет на матч «Авангарда» и будет стоить 790 рублей, самый дорогой – 5 990 рублей.

Всего стоимость билетов распределена на шесть категорий: 790 рублей, 1 990 рублей, 2 990 рублей, 3 990 рублей, 4 990 рублей и 5 990 рублей.