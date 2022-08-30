Арсений Грицюк: «Пацанам сказал, что постригусь налысо, если выиграем Кубок Гагарина»

готов постричься налысо в случае победы в Кубке Гагарина.

«Постригся перед сезоном. Дай бог, что на удачу. Но на самом деле поднадоел стиль с длинными волосами. Решил что-то кардинально изменить перед сезоном.

В том сезоне не получилось взять кубок. В этом – у нас хороший новый состав. Не знаю, может быть, это мне поможет как-то.

Пацанам сказал, что, если выиграем кубок, хоть в раздевалке без проблем после сезона постригусь налысо – как Сведберг. Плюс в Омске еще и жарко.

Вчера помыл волосы, кайфанул, полотенчиком протер – и все», – сказал форвард омского клуба.