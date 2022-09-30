«Спартак» обыграл «Торпедо» (4:3), уступая 0:3 к середине 2-го периода

Теги Спартак Торпедо Борис Миронов КХЛ Роман Старченко Данила Квартальнов Максим Цыплаков Илья Талалуев Хоккей

«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда тренера Бориса Миронова уступала со счетом 0:3 по ходу второго периода.

Первую шайбу на 31-й минуте отыграл Максим Цыплаков. До второго перерыва красно-белые забили еще один гол, сделав счет 2:3, – отличился Илья Талалуев.

В третьем периоде «Спартак» сначала сравнял счет усилиями Данилы Квартальнова на 47-й минуте, а на 50-й минуте четвертый гол команды, ставший победным, забил Роман Старченко.

Спартак – Торпедо 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Федотов (Веряев, Ураков)
0:2 – 17 Агостино (Летунов, Ян)
0:3 – 20 Атанасов (Ян)
1:3 – 31 Цыплаков ()
2:3 – 37 Талалуев (Вишневский, Квартальнов)
3:3 – 47 Квартальнов (Цыплаков)
4:3 – 50 Старченко ()

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