«Спартак» обыграл «Торпедо» (4:3), уступая 0:3 к середине 2-го периода

«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда тренера Бориса Миронова уступала со счетом 0:3 по ходу второго периода.
Первую шайбу на 31-й минуте отыграл Максим Цыплаков. До второго перерыва красно-белые забили еще один гол, сделав счет 2:3, – отличился Илья Талалуев.
В третьем периоде «Спартак» сначала сравнял счет усилиями Данилы Квартальнова на 47-й минуте, а на 50-й минуте четвертый гол команды, ставший победным, забил Роман Старченко.
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- 0:1 – 7 Федотов (Веряев, Ураков)
- 0:2 – 17 Агостино (Летунов, Ян)
- 0:3 – 20 Атанасов (Ян)
- 1:3 – 31 Цыплаков ()
- 2:3 – 37 Талалуев (Вишневский, Квартальнов)
- 3:3 – 47 Квартальнов (Цыплаков)
- 4:3 – 50 Старченко ()