«Спартак» обыграл «Торпедо» (4:3), уступая 0:3 к середине 2-го периода

«Спартак» одержал волевую победу над в матче Фонбет чемпионата .

Команда тренера Бориса Миронова уступала со счетом 0:3 по ходу второго периода.

Первую шайбу на 31-й минуте отыграл . До второго перерыва красно-белые забили еще один гол, сделав счет 2:3, – отличился Илья Талалуев.

В третьем периоде сначала сравнял счет усилиями Данилы Квартальнова на 47-й минуте, а на 50-й минуте четвертый гол команды, ставший победным, забил .