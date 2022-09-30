Николай Коваленко о Макаре: «Кто-то из скаутов сказал, что однажды я его красиво «крутанул». Кэйл спиной вперед, наверное, пробежал бы быстрее, чем я лицом»

Николай Коваленко рассказал, что поддерживает взаимоотношения с представителями «Колорадо».

– В 2018 году вас выбрали в шестом раунде драфта под номером 171. Можно чуть поподробнее о тренировочном лагере?

– Был там сразу после драфта, а также в 2019 году. Эмоции только положительные. Кроме тренировок и игр запомнилась культурная программа.

Мы и на гольф съездили, и в турнире по аэрохоккею поучаствовали. В нем, между прочим, сражались многие руководители «Колорадо», включая генерального менеджера и главного тренера. Запомнилась и экскурсия на пожарную станцию…

В общем, и поработать смогли, и отдохнуть, причем всей командой. Такое «послевкусие» осталось! Как будто и не было тяжелых тренировок.

– После этого мечта играть в НХЛ стала более реальной?

– Поддерживаю добрые отношения с представителями . Они интересуются моими планами, ждут у себя. Но считаю, что надо сначала окрепнуть в КХЛ, а потом уже думать об игре в клубе НХЛ.

Если не сможешь здесь быть одним из лучших, то хотя бы наберись опыта и прояви себя на этом уровне, мужиком стань. Ведь кто бы что ни говорил, считаю, что лучше, чем АХЛ. А в тренинг-кэмпе я понимал, что рановато мне еще в НХЛ.

– За «Колорадо» в прошедшем плей-офф болели?

– А как же! Очень рад за команду, которая спустя 21 год завоевала Кубок Стэнли.

Между прочим, я в тренинг-кэмпе против играл, который в этом году получил «Конн Смайт Трофи». Мне кто-то из скаутов сказал, что однажды я его так красиво «крутанул». Честно говоря, даже и не помню тот эпизод.

Макар меня и тогда поражал – не понимал, как защитник может бежать быстрее меня. Он и спиной вперед, наверное, пробежал бы быстрее, чем я лицом, – смеясь сказал нападающий .