Воробьев о 5:6 с «Нефтехимиком»: «Металлург» должен был решать игру в 1-м периоде. Два удаления перевернули матч, надо было преодолевать автобус»

прокомментировал поражение от со счетом 5:6.

– Мы должны были решать игру в первом периоде. У нас 14 на 4 бросков было в нашу пользу.

Перевернули матч, несомненно, два подряд удаления, которые реализовал соперник в большинстве, потом они грамотно откатились, сыграли по счету.

Нам надо было преодолевать этот автобус, который стоял. Очень компактная оборона, которая откатывалась. В третьем периоде, когда еще одну пропустили – пошли уже ва-банк. Не хватило.

– После неудачных матчей на старте сезона все вроде бы наладилось, но почему именно сегодня так у защитников все пошло не так?

– Два гола в меньшинстве, серийные голы – мы не выстояли. Это ключевой момент.

– Иногда говорят «недооценка соперника», а иногда: «переоценка себя». Не показалось, что команда подумала, что впереди мы все равно забьем, и поэтому не досмотрели сзади.

– Мы не досмотрели эти голы в меньшинстве. 1:3 – и потом они встают впятером, а ты это преодолеваешь, преодолеваешь. Они выбрасывают, грамотно играют по счету, бегут в контратаку.

Нам надо было забивать в первом и эти два меньшинства не пропускать, даже чтобы до них не доходило. Два удаления подряд сломали нам игру.

– Первый месяц чемпионата позади, «Металлург» на втором месте в конференции. Что можно отметить из позитивного?

– У нас было медленное начало, как и ожидалось, в принципе. Есть продвижение вперед.

Если мы исключим сегодняшний матч в плане меньшинства, когда соперник перевернул матч двумя голами, то в принципе работаем. Второе место на Востоке – не самое плохое место, – сказал главный тренер .