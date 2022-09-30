Гатиятулин о поражении от «Салавата»: «Пропустили первый гол – пришлось раскрываться. Хотели переломить игру, но не хватило наглости»

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Анвар Гатиятулин дал комментарий после поражения от «Салавата Юлаева» (0:3).

– Готовились к матчу, понимали, какой будет игра. Начало таким и получилось. Пропустили первый гол – пришлось раскрываться, играть активнее.

В атаке действовали не так остро, где-то хотели до верного разыграть, искали лишнюю передачу.

Не так, как хотелось бы, сыграли перед воротами. Хотели переломить игру, но в завершении не хватило наглости.

«Салават Юлаев» доминировал в первом периоде. Для вас это было неожиданностью?

– Нет. Мы понимали, что если будет возможность, они пойдут активно. В предыдущем нашем матче было аналогично. Никаких сюрпризов. План в первом периоде у нас не сработал.

– Как оцените игру Эндрю Хэммонда?

– Подчищал недочеты в обороне. Нужно игрокам ловить на себя шайбы и не давать сопернику создавать трафик возле ворот. Доволен самоотдачей всех ребят.

– Почему сегодня не было Максима Шабанова и Артема Блажиевского?

– На раскатке они были, готовились к матчу. Перед игрой появилась температура, почувствовали недомогание, поэтому не играли.

– Вы всегда говорите, что довольны самоотдачей игроков, но с вами не согласен Леонид Вайсфельд. Что думаете о его мнении?

– По самоотдаче нет вопросов. Есть моменты, что в зоне атаки пытаемся разыграть до верного.

Уезжаем от ворот, когда нужно идти туда и искать отскоки, подставления. Вот этой наглости не хватает. Разбираем матчи, акцентируем на это внимание. Будем прибавлять, – сказал главный тренер «Трактора».

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