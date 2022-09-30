Уигар хочет продлить контракт с «Калгари» до старта сезона НХЛ: «Юбердо – мой лучший друг. Хочу играть с ним еще 5-8 лет»

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Маккензи Уигар хочет подписать новый контракт с «Калгари» до старта сезона.

28-летний защитник стал игроком канадского клуба в результате большого обмена «Флэймс» с «Флоридой».

Вместе с Уигаром в «Калгари» перешел форвард Джонатан Юбердо, уже подписавший новый контракт на 8 лет, а в обратном направлении проследовал форвард Мэттью Ткачак. 

«Я хочу заключить долгосрочный контракт. Впечатления великолепные, партнеры замечательные, город очень гостеприимный. 

Юбердо – мой лучший друг. Я хочу играть с ним еще 5, 6, 7, 8 лет. У «Калгари» есть все, чтобы стать успешной командой на годы вперед», – сказал Уигар. 

Агент защитника Мэтью Эббс сказал, что игрок не хотел бы отвлекаться на контрактные вопросы по ходу сезона. По его словам, переговоры между сторонами продолжаются, но договоренности о параметрах соглашения пока нет. 

По условиям текущего контракта, который будет действовать еще один сезон, кэпхит Уигара составляет 3,25 миллиона долларов. 

По данным CapFriendly, у «Флэймс» есть примерно 9,3 млн долларов под потолком зарплат на сезон-2023/24. 

В прошлом сезоне Уигар набрал 44 (8+36) очка в 80 матчах регулярного чемпионата при полезности «+40» и среднем времени на льду 23:22. 

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