«Ты, #####, серьезно?!» Йэндл рассказал, что Юбердо послал генменеджера «Флориды», узнав об обмене в «Калгари», и бросил трубку

послал генменеджера «Флориды», узнав об обмене в .

Форвард стал частью крупной сделки, в рамках которой в «Пантерс» перешел форвард .

Эта тема была затронута в подкасте Spittin’ Chiclets с участием экс-защитника «Флориды» Кита Йэндла.

: «Правда ли, что когда генменеджер «Флориды» Билл Зито позвонил Юбердо, чтобы сказать ему, что его обменяли, Джонатан сначала спросил куда, а узнав, что в «Калгари», сказал «Да пошел ты!» и бросил трубку?»

: «Я не думаю, что он имел в виду то место, куда должен был отправиться. По-моему, он об этом и не спрашивал.

Я думаю, это было что-то вроде: «Ты обменял меня, ты, ##### [fucking], серьезно?!» Ну там, на фоне 115 очков в прошлом сезоне и так далее».

Юбердо про уход из «Флориды»: «Я был шокирован и немного расстроился. Но нужно двигаться дальше»