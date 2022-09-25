Линдхольм о химии с Юбердо: «Пока рано об этом говорить. Но он хороший игрок, с такими легко»

высказался об игре вместе с .

В тренировочном лагере игроки катаются в одном звене (вместе с Тайлером Тоффоли).

В прошлом сезоне швед выходил на лед с и , покинувшими команду.

– Чувствуете, что уже нашли химию в новом звене?

– Честно говоря, пока рано об этом говорить. На первых тренировках создать ее трудно. Но он хороший игрок, с такими легко играется. Мы начнем, а там будет видно.

– Что скажете об уходе прежних партнеров?

– Это были американские горки, конечно. У Джонни была возможность уйти, Чаки [Ткачак] хотел попробовать что-то еще. Это НХЛ, это бизнес. Я думаю, что руководство провело хорошую работу, чтобы наша команда была в хорошем положении, – сказал Линдхольм.