Линдхольм о химии с Юбердо: «Пока рано об этом говорить. Но он хороший игрок, с такими легко»

Теги Калгари НХЛ Тайлер Тоффоли Джонатан Юбердо Джонни Годро Элиас Линдхольм Мэттью Ткачак Хоккей

Элиас Линдхольм высказался об игре вместе с Джонатаном Юбердо

В тренировочном лагере игроки «Калгари» катаются в одном звене (вместе с Тайлером Тоффоли). 

В прошлом сезоне швед выходил на лед с Джонни Годро и Мэттью Ткачаком, покинувшими команду. 

– Чувствуете, что уже нашли химию в новом звене?

– Честно говоря, пока рано об этом говорить. На первых тренировках создать ее трудно. Но он хороший игрок, с такими легко играется. Мы начнем, а там будет видно. 

– Что скажете об уходе прежних партнеров?

– Это были американские горки, конечно. У Джонни была возможность уйти, Чаки [Ткачак] хотел попробовать что-то еще. Это НХЛ, это бизнес. Я думаю, что руководство провело хорошую работу, чтобы наша команда была в хорошем положении, – сказал Линдхольм. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные