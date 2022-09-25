Линдхольм о химии с Юбердо: «Пока рано об этом говорить. Но он хороший игрок, с такими легко»

Элиас Линдхольм высказался об игре вместе с Джонатаном Юбердо.
В тренировочном лагере игроки «Калгари» катаются в одном звене (вместе с Тайлером Тоффоли).
В прошлом сезоне швед выходил на лед с Джонни Годро и Мэттью Ткачаком, покинувшими команду.
– Чувствуете, что уже нашли химию в новом звене?
– Честно говоря, пока рано об этом говорить. На первых тренировках создать ее трудно. Но он хороший игрок, с такими легко играется. Мы начнем, а там будет видно.
– Что скажете об уходе прежних партнеров?
– Это были американские горки, конечно. У Джонни была возможность уйти, Чаки [Ткачак] хотел попробовать что-то еще. Это НХЛ, это бизнес. Я думаю, что руководство провело хорошую работу, чтобы наша команда была в хорошем положении, – сказал Линдхольм.