Маккензи Уигар: «Сказал бы, что «Калгари» сейчас лучше «Флориды». Жду захватывающего сезона»

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Маккензи Уигар сказал, что «Калгари» лучше «Флориды». 

Защитник был обменян во «Флэймс» из «Пантерс» вместе с Джонатаном Юбердо, а в обратном направлении отправился Мэттью Ткачак. 

«Я ожидаю захватывающего сезона. Я приехал сюда из «Флориды», это хорошая команда. Сейчас сказал бы, что «Калгари» лучше «Флориды». 

Будет действительно интересно. Я думаю, что болельщики уже находятся в предвкушении.

В команде появилось много новых лиц – Юбердо, я, Назем Кадри и другие. Будет хороший сезон, и я сейчас тоже волнуюсь, как и все люди в городе», – сказал Уигар. 

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