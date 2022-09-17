Маккензи Уигар: «Сказал бы, что «Калгари» сейчас лучше «Флориды». Жду захватывающего сезона»

сказал, что лучше «Флориды».

Защитник был обменян во «Флэймс» из «Пантерс» вместе с , а в обратном направлении отправился Мэттью Ткачак.

«Я ожидаю захватывающего сезона. Я приехал сюда из «Флориды», это хорошая команда. Сейчас сказал бы, что «Калгари» лучше «Флориды».

Будет действительно интересно. Я думаю, что болельщики уже находятся в предвкушении.

В команде появилось много новых лиц – Юбердо, я, и другие. Будет хороший сезон, и я сейчас тоже волнуюсь, как и все люди в городе», – сказал Уигар.