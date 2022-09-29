Андрей Николишин: «Хочу, чтобы хоккей стал самым популярным, востребованным и успешным видом спорта в Москве»

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Андрей Николишин прокомментировал назначение на пост президента Федерации хоккея Москвы.

«Должность президента Федерации хоккея Москвы почетна, но в то же время накладывает высокую ответственность. Я понимаю это и полностью готов к выполнению всех обязательств.

Надеюсь, с командой, которая успешно работает в ФХМ, мы совместно будем держаться намеченного курса, продолжать улучшать московский хоккей, воспитывать новые поколения мальчишек и девчонок.

Хочу, чтобы хоккей стал самым популярным, массовым, востребованным и успешным видом спорта в столице», – сказал Николишин после вступления в должность.

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