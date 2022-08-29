Ларионов не смог определить лучшего хоккеиста КХЛ: «Все время ставишь высокие стандарты, и у нас я такого не назову, к сожалению»

затруднился назвать лучшего хоккеиста в .

Главный тренер ответил на этот вопрос в рамках блиц-опроса в шоу Дениса Казанского и Андрея Николишина «Скользкий лед».

Казанский: Лучший хоккеист КХЛ?

Николишин: На твой взгляд.

Казанский: Можно тройку, чтобы полегче было. Их много или их нет?

Ларионов: Их много не бывает. Мне всегда нравился Мозякин, но я был разочарован, что он свой талант до конца не использовал

Казанский: А вы считаете он был бы звездой ?

Ларионов: Я считаю. Почему Дацюк стал звездой, а он не мог стать. Всегда ставишь высокие цели, стандарты и ждешь какого-то вызова. А когда ты начинаешь сдаваться…

Николишин: У нас много таких игроков. Тот же Макс Сушинский он в НХЛ попробовал и быстренько уехал отсюда.

Ларионов: Сегодня назвать лучшего игрока… Не назову, наверное. Все время ставишь стандарты высокие, и у нас такого я не назову, к сожалению.

Николишин: Хорошо. Тогда в НХЛ можешь тройку.

Ларионов: В НХЛ скажу. Тут, наверное, проще будет. Как мне сказал Стив Айзерман, когда собирал команду на Олимпиаду в Ванкувер, я с ними тогда много общался, их тогда была целая группа: Кевин Лоу, Питер Чиарелли, человек 6-7, и я спрашивал: «Как команда формируется?».

Ответил: «Проблем много, игроков много хороших, а выдающихся не так много». «Уже хорошо, когда много хороших». Так что сегодня я думаю – это Макдэвид, Кэйл Макар и, наверное, Маккиннон.

Николишин: Наших никого?

Ларионов: Могу назвать Куча ( ). Куч – выдающийся игрок.

Николишин: Василевский?

Ларионов: Вратарь, да.