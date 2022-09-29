ИИХФ работает над вариантом возвращения России в топ-дивизион

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ИИХФ работает над вариантом возвращения сборной России в топ-дивизион.

Об этом сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года.

«Не секрет, что разные международные федерации по-разному отреагировали на призыв МОК. Нас практически отстранили, хотя у нас было 11 представителей в комитетах ИИХФ. Мы принимали активное участие. Это все непросто.

Сейчас происходит заседание конгресса ИИХФ, на котором будет обсуждаться вопрос, когда мы вернемся и в каком статусе. Рабочий вариант, что нас вернут в тот же дивизион. Такое решение, надеюсь, что завтра будет принято», – сказал Курбатов.

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