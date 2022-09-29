Курбатов о представителях ИИХФ на Международном хоккейном форуме в Москве: «Постараемся их максимально задействовать»

Представители ИИХФ могут принять участие в Международном хоккейном форуме в Москве.

Об этом сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

«Международный хоккейный форум состоится, но больше в виртуальном варианте. Все-таки действуют ограничения, в том числе коронавирусные, сложно с пересечением границ. Поэтому планируем, готовимся, темы готовим.

В предыдущие годы форум посещали руководители ИИХФ? В этом году, конечно, никто никуда не поедет, но постараемся максимально их тоже задействовать. Потому что ИИХФ остается основной организацией, объединяющей хоккей вне Национальной хоккейной лиги», – сказал Курбатов.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года.