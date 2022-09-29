Светлов о КХЛ: «Чемпионат становится более оборонительным. 20 хоккеистами 68-матчевый сезон не пройти»

отметил снижение результативности в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Посмотрите, как в последние дни падает результативность. Скажем, на этой неделе в КХЛ было сыграно 15 матчей – и тринадцать из них стали низовыми, то есть в них команды забросили пять шайб или меньше.

Сравните, например, со стартовой неделей этого чемпионата, когда шесть шайб и больше забрасывалось в половине всех игр. Так что видим четкую тенденцию – чемпионат становится более оборонительным.

– Это минус для нашего хоккея?

– Скажем так, данная тенденция не совсем характерна для мирового хоккея. Понятно, что в той же НХЛ результативность заметно выше 4-5 шайб за матч. Но если заглянем, например, в нашу ВХЛ, то и там большинство матчей, как в НХЛ – верховые.

– В чем, на ваш взгляд, причины падения результативности в КХЛ?

– Мы видим много команд, которые играют с акцентом на оборону. Даже такой большой клуб, как , к концу 12-матчевого турне перестроился на защиту. А, например, играет консервативно вне зависимости от домашних или гостевых встреч. Да о чем тут говорить, если даже «Ак Барсу» с его созвездием в атаке голы даются тяжело.

– Кто не поддается этой тенденции?

– Посмотрите статистику заброшенных шайб. На этой неделе «верх» был в двух матчах – с участием «Автомобилиста» и СКА, лидеров лиги по заброшенным шайбам, только они преодолели отметку «40». Вот и ответ.

– Из-за чего другие команды перестраиваются на не современный оборонительный хоккей?

– На мой взгляд, в интересных и жестких условиях нового календаря важна работа всей клубной вертикали, которая обеспечивает необходимую ротацию. Двадцатью хоккеистами 68-матчевый сезон точно не пройти, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.