Гальченюк может перейти в КХЛ, «Локомотив» готов дать самый крупный контракт. «Авангард», «Салават» и «Динамо» претендуют на игрока

Алекс Гальченюк может продолжить карьеру в Фонбет Чемпионате .

Ранее стало известно, что американский нападающий и «Колорадо» расторгли пробное соглашение, после которого игрок вновь стал свободным агентом.

«Теперь у Алекса только один путь – ехать в Россию.

Причем вряд ли он окажется в «Торпедо», где главным тренером работает его бывший агент Игорь Ларионов. Потому что у команды из Нижнего Новгорода не такой большой бюджет.

Но на Гальченюка будут претендовать такие клубы, как , , московское и .

Причем, по нашим инсайдам, Ярославль готов заплатить больше всего», – сообщает «Матч ТВ».

В НХЛ Гальченюк играл за «Монреаль», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Аризону».

В общей сложности нападающий провел 643 матча в НХЛ и записал на свой счет 354 (146+208) очка.