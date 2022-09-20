Вратарь «Трактора» Хэммонд прибыл в Челябинск: «Аэропорты и города – Эндрю проделал непростой путь»

Вратарь прибыл в Челябинск.

«Аэропорты и города — Эндрю Хэммонд проделал непростой путь, чтобы оказаться с командой. Добро пожаловать! 💪🏻» – говорится в телеграм-канале челябинского клуба.

«Трактор» недавно подписал с 34-летним канадцем контракт до конца сезона.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он провел 11 матчей: 4 – в составе «Монреаля» и 7 – за . В его активе также 11 матчей в АХЛ за «Айова Уайлд».

Всего в НХЛ Хэммонд провел 67 матчей. В сезоне-2014/15, выступая за «Оттаву», стал первым в истории НХЛ вратарем, выигравшим 21 из первых 27 матчей.

Также в его активе 5 игр в Кубке Стэнли. Со статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: телеграм-канал «Трактора»