Скабелка о 3:1 со «Спартаком»: «Барыс» не попал в игру. Перед 3-м периодом внесли коррективы и проявили характер»

Теги Спартак Андрей Скабелка КХЛ Барыс Хоккей

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча со «Спартаком» (3:1).

«Можно разделить игру на две части — первые два периода и отдельно третий. Не попали мы сразу в игру — «Спартак» был хорош по скорости и в силовом давлении. Мы добавили во втором периоде, но рисунок игры оставался прежним: «Спартак» доминировал и был быстрее.

Счет 0:1 оставлял нам шансы на успех, даже несмотря на курьезный гол. Вратарь отнесся к ситуации правильно, действовал после этого уверенно и оставлял команду в игре.

Перед третьем периодом мы внесли корректировки, поменяли сочетания, нашли нужные слова. Игроки хорошо это восприняли, проявили характер, и команды, по сути, поменялись местами. Теперь уже у нас стало многое получаться, мы контролировали шайбу, а быстрый гол придал уверенности в победе», – сказал Андрей Скабелка.

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