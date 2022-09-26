Скабелка о матче с «Локомотивом»: «Принципиальный, ребята прониклись этой принципиальностью. Благодарен им за победу»

рассказал о победе над «Локомотивом» (1:0 Б).

«Несмотря на счет, игра была достаточно энергичная. «Локомотив» предложил высокий темп, мы его поддержали. Думаю, что до середины второго мы темп держали.

Знали моменты, когда «Локомотив» накладывает смены. Наверное, в этом не смогли мы противопоставить сопернику что-то с середины второго периода. Концовка была полностью за «Локомотивом».

Мы знали, что в Ярославле «Барыс» не выигрывал ни разу. Ребята сражались, молодцы. Побольше моментов было у , но мы также имели хорошие шансы. В ситуациях, где ошибались, выручал . Считаю, что получилась хорошая, командная победа. Мы довольны.

Ноль бросков в створ ворот во втором периоде? Моментов у наших ворот не было. «Локомотив» имел только территориальное преимущество.

Принципиальный ли для меня матч? Конечно, принципиальный. Но главное, чтобы ребята прониклись этой принципиальностью. Я благодарен ребятам за победу.

Разгадали «Локомотив»? Все соперники друг друга разбирают. Хотеть мало – надо мочь. У нас получилось», – сказал главный тренер казахстанского клуба.