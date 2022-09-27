Ротенберг об атаке СКА: «Не устраивает, что мало голов. У одного Бучельникова сегодня 5 голевых ситуаций! По статистике минимум 2 шайбы должны быть в воротах»

считает, что должен забрасывать больше шайб.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга высказался об игре команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с (3:0).

– Сегодня одержана уверенная победа: забили по голу в каждом периоде. Такой и был план на игру – соблюдать баланс сил и не распыляться?

– План на игру был простой – порадовать своих болельщиков, забить как можно больше голов и закрыть все сопернику в своей зоне.

Мы знали, как они играют, открываются друг под друга в атаке. Ставили задачу закрыть им все двери в обороне. Сегодня мы сделали это. Хотя были и ошибки – мы их разберем, посмотрим видео. Здорово, что смогли порадовать болельщиков, которые пришли сегодня. Будем работать над тем, чтобы как можно больше людей радовались нашей яркой игре.

Мы должны забивать больше. Не устраивает, что мало голов, хотя моментов очень много. У одного Бучельникова сегодня пять голевых ситуаций! По статистике если есть пять моментов – две шайбы должны быть в воротах. Это минимум.

А так ребята – молодцы. Благодарен команде за самоотдачу и выполнение игрового задания, – сказал Ротенберг.