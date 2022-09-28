Фазель о Ротенберге во главе СКА: «Отличный тренер, нравится, как он работает. В этом месяце станет лучшим в КХЛ, думаю»

Рене Фазель высоко оценивает работу на посту главного тренера .

– Вы смотрите многие европейские хоккейные первенства. Как насчет КХЛ?

– Да, тоже смотрю! Думаю, в этом месяце Роман Ротенберг станет лучшим тренером! Но в прошлую субботу СКА проиграл московскому «Динамо» в серии буллитов.

Серия команды из Петербурга была очень классной! Мои поздравления Роману Борисовичу! Он отличный тренер. Мне нравится, как он работает.

Кроме того, слежу и за успехами в ! В этом году – очень интересный чемпионат для меня, – сообщил экс-президент ИИХФ.

Ларионов впервые сыграл против Ротенберга и уступил. «Торпедо» не отказалось от стиля, но СКА был сильнее во всем