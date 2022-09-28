Тренер Анатолий Емелин возглавил «Буран».
Сегодня, 28 сентября, был представлен обновленный тренерский штаб клуба.
Главным тренером назначен Анатолий Емелин, старшим тренером остается Денис Баев, на должность тренера вратарей заступил Андрей Болсуновский.
Емелин – мастер спорта международного класса, воспитанник уфимской школы хоккея. Ранее он тренировал «Ладу», «Амур», новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Югру» и «Адмирал».
Напомним, 24 сентября стало известно, что Михаил Бирюков ушел с поста главного тренера «Бурана».