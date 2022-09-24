Бирюков покинул пост главного тренера «Бурана»: «Благодаря губернатору у клуба есть хорошие зарплаты, есть все необходимое»

ушел с поста главного тренера .

Исполнять обязанности главного тренера будет . Воронежский клуб проиграл 6 из 7 матчей на старте сезона ВХЛ.

«Это было непростое решение как для меня, так и для руководства. Мы долго общались, и вчера вечером, и сегодня утром. Решение абсолютно взвешенное и с моей стороны, и со стороны руководства.

Мы провалили начало чемпионата полностью – тут не может быть никаких оправданий. Вынужден полностью взять на себя ответственность за такое начало, признать свои недочеты, ошибки. Отмечу, что у нас достаточно сильный подбор игроков в этом сезоне.

К большому сожалению, у меня не получилось из этих хороших игроков сделать один боеспособный коллектив. Это основная причина, где-то, может быть, опыта не хватило.

Пришло время перемен. После долгого общения, повторюсь, мы согласованно, совместно пришли к тому, что это время настало. От себя лично хотел бы поблагодарить всех болельщиков, кто в течение всего этого времени кто-то поддерживал, кто-то критиковал, критиковал справедливо, или не всегда справедливо, но тем не менее давал свои эмоции.

Большое спасибо, было приятно играть на выезде, потому что на всех выездах без исключения за нами следовали наши болельщики. На домашних играх тоже всегда была поддержка, поэтому большое им спасибо. Огромное спасибо коллективу, персоналу команды, тренерскому штабу, администрации.

Хотел бы также сказать слова благодарности в адрес руководителей клуба, руководителей федерации за то доверие, которое мне изо дня в день, из года в год было оказано. Не всегда и не всем везет в этом плане. Редко встречаешь такое отношения и такое доверие. Буду всегда это помнить, очень дорожу этим.

Мы разошлись и остались друзьями. И хотелось бы поблагодарить отдельно нашего губернатора – губернатора Воронежской области, который в прошлом сезоне в тяжелое время поддержал нашу команду, наших сотрудников, наших хоккеистов, выправил нашу катастрофическую финансовую ситуацию.

И благодаря нашему губернатору у клуба на сегодняшний день есть все необходимое: есть хорошие зарплаты, качественный подбор хоккеистов, и абсолютно все условия, которые могут быть и должны быть у профессиональной команды.

Не сомневаюсь, что руководство выберет достойную кандидатуру – человека, у которого получится то, что не получилось у меня, а именно из подбора хороших игроков сделать классный боеспособный коллектив. Не сомневаюсь, что «Буран» в этом году выйдет в плей-офф», – сказал Бирюков.