Разин о штрафах для клубов, не достигших пола зарплат: «Прошу КХЛ рассмотреть возможность не штрафовать, если они добились хороших результатов»

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Андрей Разин призвал КХЛ не штрафовать клубы, не достигшие пола зарплат. 

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что размер зарплатной ведомости «Северстали» составляет 273 миллиона рублей. 

Размер пола зарплат – 315 млн рублей. 

«На данный момент мы показываем неплохой результат, но регламент для достижения пола зарплат обязывает подписать контракт еще с кем-то.

С одной стороны, усиление нам не помешало бы, но с другой – средств на очень хорошего игрока в бюджете не осталось, а брать кого попало мы не хотим, потому что человеку предстоит влиться в сложившийся коллектив, и еще неизвестно, как у него это выйдет. Получается замкнутый круг. Предложения от агентов, конечно, есть, но мы ходим как по минному полю — не хочется ошибиться в решающий момент.

Я уже озвучивал, что хороший центральный нападающий, например, стоит примерно 50 миллионов рублей за сезон, а приличный защитник – около 40 миллионов. В сумме – 90 миллионов, а это треть бюджета нашего клуба.

В прошлом сезоне мы часть денег из зарплатного бюджета заложили в премиальные, из-за чего, собственно, и не дотянули до пола зарплат. В связи с пандемией и остановкой регулярного чемпионата, лига, скажем так, простила нам этот момент. Но в этом году такое уже вряд ли пройдет.

И если бы мы решили повторить прошлогоднее распределению бюджета, то нарвались бы на штраф, от которого руководство клуба не придет в восторг.

Поэтому, пользуясь моментом, прошу КХЛ рассмотреть возможность не штрафовать клубы, если они даже с недостижимым полом зарплат добились хороших результатов», – сказал главный тренер череповецкого клуба. 

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