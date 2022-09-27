Андрей Разин: «Было бы интересно поработать в равных условиях и конкуренции, когда у всех клубов примерно одинаковый бюджет»

высказался о словах касательно финансовых возможностей клубов.

Ранее Фетисов заявил, что в не должно быть клубов-олигархов.

«Я двумя руками за такую идею! Мне было бы интересно поработать в равных условиях и конкуренции, когда у всех клубов лиги примерно одинаковый бюджет, потому что тогда лучше была бы видна не только работа тренера, но и менеджмента.

К примеру, у «Северстали» нет права на ошибку при формировании состава, ходим как по минному полю, лишь бы не ошибиться. А командам, у которых финансовая составляющая лучше, можно совершить ошибку, и это никак не отразится на результате, или можно переплатить деньги за какого-то игрока, выиграв борьбу за него у конкурентов.

Поэтому, конечно, при равных условиях работа тренера и генерального менеджера выйдет на первый план», – сказал главный тренер .