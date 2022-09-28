Кожевников об «Авангарде» и 12 играх на выезде: «Если учесть, что клуб летом завалил селекцию, то результат даже лучше ожидаемого»

на четверку оценил результат «Авангарда» в 12-матчевой выездной серии.

Омский клуб проиграл 8 матчей из 12 и занимает с 9 очками 8-е место в таблице Восточной конференции.

– Александр Викторович, болельщики «Авангарда» всегда с особым пристрастием следят за вашими комментариями и ждут оценку уникального турне своего клуба – 12 матчей, 9 очков.

– Прежде всего хотел бы поздравить Омск с долгожданным возвращением большого хоккея. Знаю этот хоккейный регион не понаслышке, местные власти много помогают нашей игре, моим именем названа одна из арен Омска, что я очень ценю. И вот через пару дней новый стадион стартует в – с сибирского дерби. Праздник!

Если говорить об итогах турне, то самое главное, что его прошел, набрал какие-то очки и остался в гонке за плей-офф. Месяц в самолетах – большое испытание, профессионалы это понимают. Но команда его в целом выдержала, заслужила «четверочку». Может быть, с «минусом».

– По результату ждали от Омска большего или меньшего?

– Если учесть, что клуб летом завалил селекцию, толком не укомплектовав две линии – вратарскую и оборонительную, то результат даже лучше ожидаемого. Особенно если учесть и потерю из-за травмы первого центра команды.

Другое дело – игра. Вот здесь вопросы.

– Какие вопросы?

– Повторюсь, Омск отправился в сезон с огромными проблемами в воротах и обороне. В такой ситуации сложное турне команда могла пройти, только включив режим прагматизма и экономии. То есть строго сыграть в обороне, на вратарей, исключив риск и обрезы.

Да, увидел все эти моменты во второй части серии, когда тренеры проявили жесткость и начались кадровые перестановки. Но в первой ее половине посмотрели открытый хоккей и элементы анархии, отсюда стартовые шесть поражений, – сказал двукратный олимпийский чемпион.