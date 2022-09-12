«Авангард» ответил «Ак Барсу» и «Салавату»: «Столько лет учим коллег искусству юмора – наконец-то получилось. «Авангард» – объединяет!»

«Авангард» ответил на шутку и .

Омская команда проиграла все четыре матча на старте сезона Фонбет чемпионата , не набрав ни одного очка.

В этой связи казанский и уфимский клубы синхронно опубликовали фрагмент из сериала «Остаться в живых» и оставили следующую подпись: «Кто это у нас внизу с нулем очков?».

Из омского клуба последовал ответ: «Столько лет учим коллег искусству юмора – наконец-то у них получилось что-то интересное. Рады были помочь, – объединяет!» – говорится в тексте сообщения «ястребов».