«Авангард» ответил «Ак Барсу» и «Салавату»: «Столько лет учим коллег искусству юмора – наконец-то получилось. «Авангард» – объединяет!»

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«Авангард» ответил на шутку «Ак Барса» и «Салавата Юлаева».

Омская команда проиграла все четыре матча на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ, не набрав ни одного очка.

В этой связи казанский и уфимский клубы синхронно опубликовали фрагмент из сериала «Остаться в живых» и оставили следующую подпись: «Кто это у нас внизу с нулем очков?».

Из омского клуба последовал ответ: «Столько лет учим коллег искусству юмора – наконец-то у них получилось что-то интересное. Рады были помочь, «Авангард» – объединяет!» – говорится в тексте сообщения «ястребов».

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