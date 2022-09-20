«Барыс» выиграл два матча подряд с одинаковым счетом – 2:0. Гудачек отразил все 36 бросков в дебютной игре с «Автомобилистом»

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«Барыс» одержал две победы подряд с одинаковым результатом.

Команда тренера Андрея Скабелки победила «Автомобилист» со счетом 2:0, а в прошлом матче с идентичным счетом обыграла «Сибирь».

В игре с «Сибирью» в воротах казахстанской команды сыграл Никита Бояркин, отразивший все 23 броска, а в матче с «Автомобилистом» за «Барыс» дебютировал Юлиус Гудачек, который сделал шатаут, парировав все 36 бросков.

Также добавим, что «Барыс» выиграл четыре из пяти последних матчей, проиграв на этом отрезке только «Авангарду» (3:5).

Следующий матч у «Барыса» запланирован на 24 сентября – против «Северстали».

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