Дыняк о том, что «Ак Барс» дважды забил в большинстве после его заработанных удалений: «Работаю на команду, главное – результат»

оценил победу «Ак Барса» над (3:2).

– Хорошо начали, чуть провалили второй период, а дальше у нас сработало большинство. Долго готовили его, и вот оно сработало. Ребята молодцы, не сдались при счете 1:2 и взяли себя в руки, вырвали матч на волевых качествах.

– Вы в порядке: два гола в большинстве забили благодаря вашим заработанным удалениям. Если не удается забить, то надо приносить пользу именно так? Показалось, что ваша энергетика сыграла большую роль.

– Я не скажу, что я в порядке. Я работаю на команду, главное – результат. У нас много мастеров, которые могут забить. Если удастся самому забить – это вообще прекрасно.

Все ребята молодцы, все друг друга заряжают на лавке, никогда не сдаемся, поддерживаем друг друга.

– Насколько сложно потерять Воронкова? Потом по кругу уже менялись. Не подзакислились в целом?

– У меня было много времени, так скажем. Когда тренировались с неиграющим составом, очень хорошо подготовились. Конечно, потерять Воронкова для нас большая потеря. Он хороший хоккеист и неотъемлемая часть нашей команды, – сказал форвард .