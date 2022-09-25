Нюландер о Сандине и зависших переговорах с «Торонто»: «Он хочет быть здесь. Я сам прошел через такое и знаю это»

высказался о контрактной ситуации .

Переговоры шведского защитника с клубом о новом контракте зашли в тупик. Он находится в статусе ограниченно свободного агента.

В минувшем сезоне 22-летний игрок установил личные рекорды в по количеству игр (51), голам (5), передачам (11), очкам (16), полезности («+10») и среднему времени на льду (16:58).

В 2018 году сам Нюландер был в аналогичном положении и подписал новый контракт только 1 декабря – перед самым дедлайном для таких ситуаций.

«Я разговаривал с ним в пятницу. Просто хотел узнать, как у него дела. Надеюсь, скоро они что-то придумают.

Он хочет быть здесь, понятно. Я сам прошел через такое и знаю, что все, чего ты хочешь – быть с командой», – сказал Нюландер.