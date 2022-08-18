Переговоры «Торонто» с Сандином о новом контракте зашли в тупик. Клуб превышает потолок зарплат на 1,4 млн долларов

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Переговоры «Торонто» с защитником Расмусом Сандином о новом контракте зашли в тупик.

«Переговоры ни к чему не приводят», – заявил агент 22-летнего шведа Льюис Гросс, не вдаваясь в подробности. 

Генменеджер «Лифс» Кайл Дубас тоже не стал обсуждать ситуацию. 

«Переговоры о контрактах через медиа отрицательно сказываются на репутации игрока и команды и традиционно не решают личные вопросы», – сказал Дубас.

По данным CapFriendly, в настоящее время «Торонто» на 1,4 миллиона долларов превышает потолок зарплат в 82,5 млн. 

В минувшем сезоне Сандин установил личные рекорды в НХЛ по количеству игр (51), голам (5), передачам (11), очкам (16), полезности («+10») и среднему времени на льду (16:58).

В марте он получил травму колена, после которой не играл до конца сезона. Сейчас игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.

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