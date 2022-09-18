Кожевников об «Амуре»: «В 1-е звено ставят 21-летнего Лихачева, и он смотрится как самый опасный. Срочно требуется усиление в атаку»

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Александр Кожевников высказался об игре «Амура» в атаке.

«С симпатией отношусь к главному тренеру «Амура» Епанчинцеву, он наш, спартаковец, игровик. Но выжать из нынешнего состава путевку в плей-офф Епанчинцеву будет крайне трудно. «Магнитка» обе игры провела на классе, сработала с запасом, не отдала Хабаровску даже одного очка.

[В «Амуре»] в первое звено вынуждены ставить 21-летнего новичка Лихачева, и он смотрится как самый опасный нападающий команды. Как говорится, без комментариев. Сразу видно, что «Амуру» срочно требуется усиление именно в атаку», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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