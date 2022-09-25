Ежов о 3:2 Б с Минском: «Салават» давно дома не играл. Нас поддерживали, и мы не могли проиграть»

оценил победу «Салавата Юлаева» над минским (3:2 Б).

«Динамо» хорошо играет в текущем сезоне. Мы почувствовали это еще в Минске: быстрая команда, которая очень хорошо двигает шайбу в большинстве, у них хорошие молодые вратари. Дали нам битву. В итоге мы выиграли.

Очень важная победа для наших болельщиков, ведь давно дома не играли. Нас поддерживали, и мы не могли проиграть.

Как-то особенно к буллитам я не готовился – это все мышечная память, заготовка», – сказал вратарь .