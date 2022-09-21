Козлов о 3:2 с «Амуром»: «Напряженный матч. Во 2-м периоде соперник перехватил инициативу. Мы не совсем правильно проводили смены»

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Амуром» (3:2 Б).
– Напряженный матч. Было хорошее начало, во втором периоде соперник перехватил инициативу. Мы не совсем правильно проводили смены, меньше контролировали шайбу. В третьем периоде вернули инициативу, в овертайме и на буллитах Илья Ежов сыграл отлично.
В целом оцениваю выезд неплохо. На Дальнем Востоке всегда непросто играть. Нужно больше отдыхать, скоро игра с Минском. Сейчас стоит концентрироваться на питании и тренировках.
– Вы давали защитникам задание чаще бросать по воротам?
– Просили делать их так в последних матчах. Если есть возможность и пространство, они бросали.
– Почему не сыграл два раза с «Амуром» Алалыкин?
– Он приболел.
– Как оцените игру молодых игроков?
– Идет адаптация, переход из молодежного хоккея во взрослый. Просто никогда не бывает. На них уже по-другому смотрят, настраиваются, увеличился объем нагрузок на ребят, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».