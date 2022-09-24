Виктор Козлов: «Ежов выигрывает и помогает «Салавату» набирать очки. Илья поймал кураж и держит нас игре»

Виктор Козлов поделился мыслями после победы над минским «Динамо» (3:2 Б).
– Непростой сложился матч. Первый период медленно начали, соперник был быстрее хорошо прессинговал. Ежов держал нас в игре.
Во втором было получше движение, лучше контролировали шайбу, играли в атаке и создавали моменты. В третьем дотерпели, доиграли.
Огромная благодарность нашим болельщикам. Ребята хорошо исполнили буллиты. И Ежов молодец.
– Сегодня увидели, что хотели?
– Очень много на собрании проводилось бесед по поводу важностей смен. Ребята сегодня молодцы, делали правильные вещи.
– Третий подряд матч проводит Илья Ежов. Почему не Андрей Кареев?
– Ситуация такая, что Ежов выигрывает и помогает команде набирать очки. На данный момент получается так, что Ежов поймал кураж и держит нас игре.
– Что мешает Райану Мерфи выйти на более высокий уровень и результативность?
– Потому что он чувствует давление. Все от него ожидают чего-то сверхъестественного. Он должен расслабиться и получать удовольствие от хоккея. Уверен, что он хороший хоккеист.
– Нужно ли будет команду настраивать на приближающееся «Зеленое дерби»?
– Ребята, кто воспитывался в детской школе и здесь играют, знают, что такое «Зеленое дерби». Их не нужно мотивировать.
– Как оцените игру Ивана Дроздова?
– Иваном я доволен. Он хороший игрок и помогает команде выигрывать. Дополнительная мотивация в игре с бывшей командой ему нужна не была, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».