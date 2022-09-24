Мильштейн о матчах в Чехии: «НХЛ ставит вопрос безопасности российских игроков выше денег. Лига не будет прогибаться под политические вопросы»

Агент Дэн Мильштейн высказался об участии российских хоккеистов из НХЛ в матчах в Чехии.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

– Как сейчас обстоят дела с визитом «Сан‑Хосе» и «Нэшвилла» в Прагу на вынесенные матчи 7 и 8 октября?

– В данное время на повестке дня активно обсуждается безопасность российских игроков. Лига ставит этот вопрос выше денег. НХЛ не будет прогибаться под политические вопросы.

Но НХЛ должна быть полностью уверена, что безопасность игроков, в том числе россиян, будет обеспечена в Чехии, – сказал Мильштейн.

и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября.

В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев.

В системе выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.