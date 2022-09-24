Александр Кадейкин: «Салават» отошел от бесшабашной игры. Вернулись к той, которая приносит результат – терпеливая, прагматичная»

ответил на вопросы после победы над минским «Динамо» (3:2 Б).

– Прошло десять матчей с начала сезона. Как их оцените?

– Игры были разные в этом отрезке. Где-то искали свой хоккей, пытались прыгнуть выше головы. Было много эмоций, лишних действий.

В последнем выезде начали ловить свою игру, грамотно действовали в обороне, в средней зоне. Стараемся владеть шайбой, правильный хоккей показывать.

Уверенность приходит от правильных действий. Начинаем владеть инициативой, держать ритм матча под своим контролем.

– У «Салавата» были поражения в некоторых матчах, когда вы играли лучше соперника. Это видно даже по расширенной статистике. Вы пользуетесь технологией умных шайб?

– Мы особо не заморачиваемся по этому поводу, не смотрим.

Умная статистика – это следствие действий игроков, которые и так видны. Мы много моментов создавали, пытались выжать максимум из каждого.

Сейчас действуем более рационально и качественно, умнее.

Отошли от бесшабашной игры, вернулись к той, которая приносит результат. Терпеливая, прагматичная, – сказал нападающий .