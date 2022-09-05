Александр Кадейкин: «Беру на себя два поражения «Салавата» на старте. Думаю, как внести вклад, чтобы команда начала выигрывать»

взял на себя ответственность за два поражения на старте сезоне.

В первой игре чемпионата уфимская команда проиграла СКА (2:3 ОТ), во второй – «Витязю» (2:3).

– Мы проиграли. Это главный итог. Если коротко, то поражение вышло из первого периода. Такие команды, как , нельзя отпускать в счете. Они держат бокс, оборону. Потом догонять тяжело.

– Как оцените старт сезона?

– Получилось не так, как планировали. Хотелось бы побольше очков набрать. Не буду говорить вам, что все отлично.

– Довольны ли вы лично своим стартом?

– Я в таком положении, что больше несу ответственность за команду, не думаю о личных результатах.

Беру два поражения на старте на себя. Надо больше смотреть на общую картину, а не на свои голы. Думаю, как внести вклад, чтобы команда начала выигрывать.

– Согласны, что команда провела лучший матч в плане прессинга?

– У нас молодая команда, практически полностью поменялась. Нам нужно брать как раз активностью, давлением, – сказал Кадейкин.