Рябыкин о том, почему Ткачев не сыграл с «Торпедо»: «Нас не устраивает то, что он показывает»

рассказал, почему не сыграл в матче с (2:4).

– Объясните отсутствие Владимира Ткачева в составе.

– Это было наше тренерское решение.

Дали ему чуть-чуть набрать форму, потому что нас не устраивало то, что он показывал. Вове надо чуть-чуть поработать над своими физическими данными, – сказал главный тренер .

Ткачев набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 1» в 9 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

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