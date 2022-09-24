Рябыкин о том, почему Ткачев не сыграл с «Торпедо»: «Нас не устраивает то, что он показывает»

Теги Авангард Торпедо Дмитрий Рябыкин КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Дмитрий Рябыкин рассказал, почему Владимир Ткачев не сыграл в матче с «Торпедо» (2:4).

– Объясните отсутствие Владимира Ткачева в составе.

– Это было наше тренерское решение.

Дали ему чуть-чуть набрать форму, потому что нас не устраивало то, что он показывал. Вове надо чуть-чуть поработать над своими физическими данными, – сказал главный тренер «Авангарда».

Ткачев набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 1» в 9 матчах Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

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