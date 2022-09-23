Ларионов о победе над «Авангардом»: «Два быстрых гола в большинстве дали возможность взять игру в руки. Хоккей «Торпедо» завлекает аудиторию и болельщиков»

прокомментировал победу «Торпедо» над «Авангардом» (4:2).

«Это были сложные три игры. Три матча за пять дней – это непростая нагрузка для команды: как для опытных игроков, так и для молодежи.

Отдадим должное команде «Авангард», которая играла в традиционной себе манере: быстро и агрессивно.

Большая заслуга наших ребят, которые выдержали, несмотря на то давление, которое было во втором и в третьем периодах.

И когда представилась возможность поиграть в большинстве в третьем периоде, эти два быстрых гола дали нам возможность взять игру в свои руки и довести ее до победы.

«Авангард» – это опытная команда, которая прошла довольно интересный период в своем развитии, выиграла Кубок Гагарина.

Опыт, накопленный у игроков, работает с командами, которые только начинают свой путь. Мы разбирали соперника, смотрели видео.

Но когда ты играешь на усталости, цена ошибки высока. Ноги устают, голова устает, появляется брак в передачах, появляются неправильные решения, которые ведут к небольшому хаосу.

Но ребята приложили усилия, была команда, был стержень, который начал появляться. Все это привело к победе. И тот хоккей, в который мы играем, завлекает аудиторию, зрителей и болельщиков», – сказал главный тренер .

Фол-фантом: игрока «Авангарда» удалили до конца матча за сомнительный хит. Омск пропустил 2 за 5 минут и проиграл