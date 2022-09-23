Дмитрий Рябыкин: «Авангард» играл намного лучше «Торпедо». Ошибка в 1-м периоде и удаление Чистякова стоили матча»

считает, что «Авангард» играл лучше «Торпедо».

Омская команда проиграла со счетом 2:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Здорово играли. Одна ошибка в первом периоде и вот это удаление Чистякова нам стоили игры. А матч был очень хороший, не могу упрекнуть своих хоккеистов. Они играли намного лучше, чем команда соперника.

Мы не играли от обороны, мы старались играть в атаку, много играли вперед, особенно во втором периоде.

Не знаю, как вы хоккей смотрели, что думаете, что мы играли от обороны.

Мы встречали соперника в средней зоне, переходили в контратаку, мы не играли в обороне. У нас и бросков больше, чем у «Торпедо», – заявил главный тренер .

Защитник «Авангарда» Чистяков получил 5+20 за удар Сато в голову. «Торпедо» забило дважды в большинстве