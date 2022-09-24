Гатиятулин о 5:3 в матче с «Нефтехимиком»: «Задачу на игру «Трактор» выполнил. Отмечу самоотдачу ребят»

сказал, что выполнил план на игру с (5:3).

«Какая задача на игру была поставлена – мы ее выполнили. Рады победе и набранным двум очкам. Отмечу самоотдачу ребят.

Мы хорошо провели первый период. Во втором немного отошли от нашего плана и дали сопернику создавать моменты.

В перерыве внесли корректировки, указали на что нужно обратить внимание. Ребята услышали. Выполняли, что требуется. Создали голевые моменты и их реализовали, доведя игру до победы», – сказал главный тренер челябинцев.