Гатиятулин о 5:3 в матче с «Нефтехимиком»: «Задачу на игру «Трактор» выполнил. Отмечу самоотдачу ребят»

Анвар Гатиятулин сказал, что «Трактор» выполнил план на игру с «Нефтехимиком» (5:3).
«Какая задача на игру была поставлена – мы ее выполнили. Рады победе и набранным двум очкам. Отмечу самоотдачу ребят.
Мы хорошо провели первый период. Во втором немного отошли от нашего плана и дали сопернику создавать моменты.
В перерыве внесли корректировки, указали на что нужно обратить внимание. Ребята услышали. Выполняли, что требуется. Создали голевые моменты и их реализовали, доведя игру до победы», – сказал главный тренер челябинцев.