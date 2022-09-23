Леонтьев о 3:5 с «Трактором»: «Нефтехимик» пропускает из-за индивидуальных ошибок людей, которые не должны их делать»

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение от «Трактора» (3:5).

– Матч проигран, но он все равно вселяет в нас надежду по игре. Конечно, все решает мастерство.

Кому-то надо один момент, а кому-то пять, а кому-то и трех хватает. У всех мастерство разное. Мы создаем хорошие голевые моменты, забиваем три, но пропускаем пять вследствие индивидуальных ошибок тех людей, которые просто не должны их делать.

По самоотдаче, игровой дисциплине, удалениям сегодня был отличный матч для нас, но у нас опять ноль очков. Надеюсь, что на следующую игру мы выйдем, соберемся и переломим эту серию.

– Вы часто говорите про индивидуальные ошибки игроков. Может, пора перейти уже к системе штрафов?

– Может она и нужна, но принесет свои плоды только на какое-то время. Мы подумаем над этим.

Если человек проваливается и оставляет партнера против двоих соперников вот за это штрафовать? Я таких видов штрафа еще не знаю. Бывают штрафы за удаление повлиявшее на результат игры. Про такое знаю, а за провал или за выход «1 в 0» я точно не знаю.

– Нет отчаявшихся?

– Нет, но есть опустошение. Однако когда мы приходим на следующий день, то ребята горят желанием. На игру все выходили с позитивным настроением.

Нет обреченности, все хотят, все понимают, но неправильные действия игроков обороны приводят к голам и потом догонять тяжело, вытаскивать матчи. В поездке были отличные матчи с «Автомобилистом» и «Сибирью», но какой-то черный глаз нас сглазил, – заявил Олег Леонтьев.