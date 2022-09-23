Назаров о «Сочи»: «Выход один – продолжать работать, стараться вместе выйти из этого положения. Победа где-то рядом»

поделился мыслями после поражения от со счетом 0:1.

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков в очередной раз, здорово нам помогают.

Игра мне понравилась в плане движения, желания победить.

Что не понравилось, думаю, вы все сами знаете. Выход один – работать и как можно быстрее забыть эту игру.

Другого выхода нет. Продолжать работать, стараться всем вместе выйти из этого положения. Потому что победа где-то рядом, что-то мы упустили, что-то мы не увидели.

Поэтому тут единственное – работать и верить. Верить в ребят, верить в то, что они могут переломить ситуацию», – сказал главный тренер .