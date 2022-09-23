Назаров о «Сочи»: «Выход один – продолжать работать, стараться вместе выйти из этого положения. Победа где-то рядом»

Андрей Назаров поделился мыслями после поражения от «Спартака» со счетом 0:1.
«Хотелось бы поблагодарить болельщиков в очередной раз, здорово нам помогают.
Игра мне понравилась в плане движения, желания победить.
Что не понравилось, думаю, вы все сами знаете. Выход один – работать и как можно быстрее забыть эту игру.
Другого выхода нет. Продолжать работать, стараться всем вместе выйти из этого положения. Потому что победа где-то рядом, что-то мы упустили, что-то мы не увидели.
Поэтому тут единственное – работать и верить. Верить в ребят, верить в то, что они могут переломить ситуацию», – сказал главный тренер «Сочи».