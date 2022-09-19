Детский тренер Назарова о «Сочи»: «Примерно через пару туров команда будет в норме. Драки для зрителя – это очень хорошо, просто сказка»

Детский тренер прокомментировал результаты «Сочи» в сезоне .

Южане проиграли шесть из семи матчей на старте Фонбет чемпионата КХЛ.

– С Андреем я разговаривал примерно неделю назад.

Я всем фибрами души желаю ему всего наилучшего. Верю, что у Андрюхи все будет хорошо. Он потом все нагонит, надо только время, чтобы молодые ребята обстрелялись.

Примерно через пару туров команда будет в норме. В команде пацаны играют, и они бодаются – и с «Динамо», и с ЦСКА. Так что все идет по плану.

– Назаров не переживает из-за этой ситуации?

– Как не переживать? Как всякий нормальный человек он переживает. Но он оптимист и знает, что все будет хорошо.

– Как вы к дракам относитесь?

– Драки для зрителя – это очень хорошо, просто сказка.

Андрюха – молодчик, и в команде у него задиристые, молодые пацаны, которые играют для болельщиков. Авторитетов у команды нет, никого не боятся, – заявил Виктор Перегудов.