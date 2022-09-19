Детский тренер Назарова о «Сочи»: «Примерно через пару туров команда будет в норме. Драки для зрителя – это очень хорошо, просто сказка»

Детский тренер Андрея Назарова прокомментировал результаты «Сочи» в сезоне КХЛ.
Южане проиграли шесть из семи матчей на старте Фонбет чемпионата КХЛ.
– С Андреем я разговаривал примерно неделю назад.
Я всем фибрами души желаю ему всего наилучшего. Верю, что у Андрюхи все будет хорошо. Он потом все нагонит, надо только время, чтобы молодые ребята обстрелялись.
Примерно через пару туров команда будет в норме. В команде пацаны играют, и они бодаются – и с «Динамо», и с ЦСКА. Так что все идет по плану.
– Назаров не переживает из-за этой ситуации?
– Как не переживать? Как всякий нормальный человек он переживает. Но он оптимист и знает, что все будет хорошо.
– Как вы к дракам «Сочи» относитесь?
– Драки для зрителя – это очень хорошо, просто сказка.
Андрюха – молодчик, и в команде у него задиристые, молодые пацаны, которые играют для болельщиков. Авторитетов у команды нет, никого не боятся, – заявил Виктор Перегудов.